S.M.R.E.: la multinazionale FCC Environment tra i primi clienti con un primo ordine da Euro 0,9 milioni

S.M.R.E., società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility, ha sottoscritto un contratto da 0,9 milioni di euro con FCC Environment (www.fccenvironment.co.uk), multinazionale leader mondiale nella gestione della raccolta rifiuti e parte del gruppo spagnolo quotato FCC Group (www.fcc.es), per l’equipaggiamento di una flotta di 10 veicoli con la tecnologia brevettata MRT che entreranno in servizio a Barcellona nel primo trimestre 2017.

FCC Group (Fomento de Construcciones y Contratas SA), con oltre 6 miliardi di euro di ricavi nel 2015, 50 mila dipendenti e presenza internazionale in 25 paesi, è leader a livello globale nei servizi ambientali, trattamento delle acque e infrastrutture.

L’ordine riguarda veicoli Nissan e Isuzu di 3,5, 5,5 e 7,5 tonnellate equipaggiati con il powertrain MRT oltre a 100 batterie al litio di ultima generazione: FCC Environment ha scelto l’offerta I.E.T. caratterizzata da un elevato vantaggio competitivo in termini di efficienza di funzionamento e gamma di veicoli che attualmente utilizzano questa tecnologia. Il brevetto MRT (Multiple Rotor Transmission), già attivo sui mercati Europei, USA e da qualche settimana anche in Canada, è capace di combinare diversi motori elettrici, garantendo alta potenza ed elevate performance anche ad una tensione media o bassa.

Samuele Mazzini, amministratore delegato e fondatore di S.M.R.E.: “Siamo molto contenti che a poche settimane dall’immissione sul mercato di questi prodotti, una tra le principali aziende mondiali nella gestione dei servizi urbani abbia riconosciuto la validità e scelto la nostra tecnologia. La possibilità di acquistare camion elettrici di diverse dimensioni potendo utilizzare gli stessi moduli batterie per tutta la flotta, è un vantaggio competitivo unico in termini di ottimizzazione dei costi e della gestione. Tutte le nuove gare per la gestione dei rifiuti in Europa ormai privilegiano veicoli elettrici e oggi la gamma I.E.T. è la più importante a livello europeo; le nostre previsioni si stanno concretizzando rapidamente e questo ci stimola ad accelerare per tenere il passo di un mercato in forte crescita.”