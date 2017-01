Premio Le Fonti a Hitachi Systems CBT come impresa e CEO dell’anno

Si è tenuta a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, la cerimonia di premiazione “Le Fonti International Award 2016”. Durante la serata, patrocinata dalla Commissione Europea e con la presenza della RAI – Radio Televisione Italiana, davanti a una platea di circa 300 persone, Hitachi Systems CBT è stata premiata come impresa dell’anno in ambito ‘Innovazione e Data Management’ e ha ricevuto un secondo riconoscimento per Flavio Radice, designato CEO dell’anno nella categoria ‘Servizi ICT’.

“Eccellenza con oltre 35 anni di storia in Italia, leader del settore dei servizi ICT per la capacità di fare system integration, grazie all’impiego combinato di tecnologie multi-vendor e di un’offering Cloud completo (sia public, private, hybrid). Spicca in ambito Enterprise Information Management con l’eccellenza tecnologica della piattaforma proprietaria WebRainbow, che ha la capacità di ottimizzare processi e gestire dati, supportando così i più delicati processi decisionali e decretando quindi vantaggi economici significativi per le imprese Italiane, avviando anche la diffusione in altri Paesi Europei”. Sono state queste le principali motivazioni che hanno concesso la vittoria a Hitachi Systems CBT.

La selezione è stata elaborata dal Centro Studi Le Fonti e dall’Istituto di Scienze e Cultura con indicazioni redazionali da parte delle testate giornalistiche del gruppo editoriale, sulla base di una survey diffusa presso oltre 40.000 contatti del mondo delle imprese e delle professioni. Alcuni dei criteri di valutazione per l’assegnazione dei premi sono stati: i risultati di business, la leadership nel settore di appartenenza, la qualità del servizio, la sostenibilità, lo sviluppo strategico, l’internazionalizzazione, l’innovazione di settore, la formazione e l’aggiornamento continuo dei dipendenti.

Un secondo premio è stato assegnato a Flavio Radice, Presidente e CEO dell’azienda, che è stato designato CEO dell’anno. Le motivazioni citano “per la lungimiranza con cui guida un’eccellenza italiana di oltre 35 anni di storia e per aver accelerato la strategia di espansione del gruppo sul mercato europeo lavorando per il consolidamento della società”.

Commenta Flavio Radice: “Siamo orgogliosi di questo doppio riconoscimento attribuito in questa sede prestigiosa al mio ruolo ed a tutta Hitachi Systems CBT, quale partner delle aziende nel contesto della rivoluzione digitale e culturale in atto. Lo sviluppo strategico dei servizi tecnologici è la chiave per restare al passo dell’evoluzione del mercato, anche internazionale, e trarre vantaggi in termini di business e competitività. In questo processo siamo coinvolti in prima linea, con l’opportunità di portare valore sul mercato attraverso i benefici dell’innovazione”.