Npo Sistemi diventa partner di Informatica

Npo Sistemi, azienda specializzata in Software Solutions, Managed IT Services e Technology & Integration, ha annunciato di aver siglato una partnership con Informatica - il principale fornitore di soluzioni per la gestione dei dati.

In qualità di partner aderente al Programma Inform Partner Program, NPO Sistemi collaborerà con Informatica mettendo a disposizione competenze, certificazioni e risorse tecniche.

“La nostra azienda – ha illustrato Stefano Lombardi, Direttore Marketing di Npo Sistemi – è lieta dell’accordo di partnership con Informatica che ci consentirà di proporre ai Clienti soluzioni ad alto valore aggiunto in ambito Data Governance. Intendiamo realizzare soluzioni tecnologiche mirate in grado di apportare un reale vantaggio competitivo per i nostri Clienti, sia in termini di utilizzo che di integrazione e gestione delle risorse IT, riducendo drasticamente il costo del data management e migliorando le performance del business.”

Grazie alla collaborazione con Informatica, Npo Sistemi consentirà ai clienti di sfruttare le soluzioni best-of-breed per la gestione dei dati di Informatica per offrire i giusti dati al momento richiesto.

“I dati sono sempre più frammentati, questo scenario spinge le organizzazioni a trarre il massimo valore possibile dal loro patrimonio informativo al fine di ottimizzare le performance di business,” afferma Claudio Bastia, Direttore Generale di Informatica Italia. “NPO giocherà un ruolo cruciale nella crescita della nostra customer base e nell’ampliare la nostra presenza sul mercato italiano, supportando i nostri clienti nel porre i Great Data al centro di qualsiasi iniziativa.”

“Abbiamo scelto di diventare partner di Informatica – ha illustrato Stefano Lombardi, Direttore Marketing di Npo Sistemi – perché questo gruppo approccia il mercato con la stessa nostra visione e propone regole fondamentali di progettazione affinché si possano inserire i dati al centro delle architetture di riferimento”. L’innovativa piattaforma software per la Data Integration – Informatica Intelligent Data Platform - consente alle organizzazioni di trasformare sistematicamente dati grezzi in Great Data per una maggiore e migliore comprensione del business. La comprovata competenza e le soluzioni specializzate di Npo Sistemi offrono attraverso questa partnership un robusto ecosistema che consente alle aziende di accedere, integrare e affidare il proprio patrimonio informativo ottenendo il massimo valore dal loro investimento.

“I dati – ha concluso Stefano Lombardi – sempre più presenti in ogni luogo, stanno influenzando le varie aziende e settori. In questo contesto le decisioni tattiche non sono più sufficienti e occorre trasformare il modo di interagire con i clienti, prevedere i comportamenti, individuare i trend, assistere i clienti, sviluppare i prodotti e riprogettare i processi. Ecco perché riteniamo strategica e determinante la partnership che Npo Sistemi ha stretto con Informatica”.