Totem arrugginito? No! In acciaio Cor-Ten

Studio Stands, azienda bresciana leader nel settore delle soluzioni espositive, annuncia una novità che va ad aggiungersi al suo già ricco catalogo di espositori. I Totem pubblicitari hanno rappresentato sin dall'inizio dell'attività di Studio Stands gli espositori che più contraddistinguono l'azienda nel mercato della visual communication. Studio Stands porta un'innovazione nel settore con i nuovi Totem pubblicitari realizzati in acciaio Cor-Ten.

L'acciaio Cor-Ten, definito anche come Wheathering Steel, dona una nuova veste grafica alla comunicazione pubblicitaria. Una veste innovativa, moderna, ma allo stesso tempo caratterizzata da un particolare gusto vintage conferito dal color ruggine dell Cor-Ten. Questo peculiare cromatismo è dovuto ad un'ossidazione naturale controllata che crea una “patina” protettiva riparando il Totem dalla corrosione che, invece di protrarsi ed estendersi nel tempo, si arresta rendendo la struttura stessa ancor più resistente.

L'innovazione portata dall'acciaio Cor-Ten non è tuttavia una questione solamente estetica. Questo materiale è caratterizzato infatti da notevoli vantaggi strutturali che rendono i Totem adatti ad installazioni in ambienti esterni:

-Elevata resistenza meccanica alla trazione

-Inattaccabilità da parte degli agenti atmosferici (dovuta all'ossidazione naturale)

-Nessuna manutenzione necessaria

L'eleganza conferita dal color ruggine, l'effetto invecchiato e caldo rendono i Totem Cor-Ten particolarmente adatti a luoghi legati alla natura, alla cultura e alla tradizione, in contesti vintage o classici: località montane, centri storici, aree pic-nic, aziende agricole, vinerie, parchi naturali, agriturismi e realtà museali. Questi sono solo alcuni dei numerosi esempi di possibili sistemazioni per i Totem Cor-Ten. Non va tuttavia dimenticato che l'acciaio Cor-Ten è un materiale naturale, ecologico al 100% ed è per questo sempre più apprezzato nel settore del design e dell'architettura.

Oltre alle loro particolari caratteristiche i Totem Cor-Ten condividono una serie di punti di forza con tutti i Totem pubblicitari di Studio Stands:

-Sono innanzitutto degli espositori portatili poco ingombranti. Possono essere infatti spediti e successivamente montati in loco dal cliente stesso.

-I Totem sono realizzati in centri di lavoro automatizzati, nel rispetto dei calcoli statici e della spinta del vento per le installazioni outdoor in sicurezza.

-È disponibile un ampio assortimento di formati tra cui scegliere.

-Sono personalizzabili con stampa digitale eseguibile su diversi supporti (forex, dibond, alluminio, plexiglas, opalino, ecc...)

Per ulteriori informazioni su queste soluzioni espositive è possibile visitare il sito Studio Stands all'indirizzo www.studiostands.it