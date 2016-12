Su Misura – Lavorazioni sartoriali e finishing post stampa

Il progetto imprenditoriale di Su Misura vanta una formazione che avviene nel settore della stampa digitale con una specializzazione nel finishing post stampa come per esempio la confezione bandiere, la finitura banner PVC, l'allestimento gazebo, la vestizione di espositori pubblicitari ecc...

Questa esperienza va a costituire oggi un ampio know-how applicato nei più svariati ambiti lavorativi con un orientamento alla customizzazione come rivendica il nome del nostro progetto. Con la tecnologia e l'abilità dei nostri operatori possiamo“cucire” per ogni cliente un servizio su misura.

Il finishing post stampa prevede soluzioni per far fronte alle diverse necessità degli allestimenti e della comunicazione. Sono dunque numerosi gli accessori e le finiture applicabili ai tessuti: ganci a tazza, keder, cerniere, occhielli, chiusure tecniche, moschettoni e molto altro ancora.

Offriamo inoltre servizi sartoriali applicati ad una vasta gamma di prodotti: -Espositori Pubblicitari dai numerosi modelli disponibili in formati diversi ( fondali grafici, espositori pop-up, roll-up, gazebo richiudibili, ombrelloni pubblicitari, cornici su misura, stand portatili, floor communication ecc.)

-Articoli Pubblicitari personalizzati. Confezioniamo le vostre stampe per creare materiale promozionale, gadget e packaging in tessuto (bandierine, gagliardetti, borse e shopper in tessuto o pvc, t-shirt, cornici, federe, ricamo ecc.)

-Su Misura realizza anche lavorazioni in ambito industriale intervenendo su tessuti tecnici e pvc. Alcuni esempi sono le diverse coperture per pick-up, coperture per barche, teloni per carrelli e piccoli rimorchi, teli e reti, chiusure industriali quali Cristal port e porte lamellari in pvc trasparente. Infine le protezioni per la messa in sicurezza in diversi ambienti (sportivo, industriale, per l'infanzia ecc.)

-La lavorazione dei tessuti sfocia anche nell'allestimento di strutture e accessori per l'interior decoration. Su Misura può provvedere alla fornitura completa di personalizzazioni e allestimenti per soffitto, pavimento, pareti e complementi vari. Alcuni esempi sono gli appendimenti con sospensione a soffitto, la floor communication per mezzo di tappeti asciugapassi, passerelle e rivestimenti in moquette, senza dimenticare le pareti che possono essere decorate con carta da parati, quadri realizzati con telai in alluminio e stampa su tessuto, adesivi murali e targhe segnaletiche.

I servizi Su Misura non finiscono qui. Completano l'offerta numerose attività complementari a servizio dei nostri clienti: sopralluoghi, posa in opera di espositori (provincia BS e comuni limitrofi), riparazioni, creazione template, noleggio e vendita attrezzature.

Ricordiamo che nonostante la sede di Su Misura si trovi a Travagliato (BS) è possibile usufruire dei nostri servizi in tutta italia grazie a consegne con corrieri espressi. Per maggiori informazioni sul catalogo Su Misura ed i servizi disponibili contattaci all'indirizzo info@su-misura.biz e visita il sito http://su-misura.biz