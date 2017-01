Misurare la glicemia senza punture e senza sangue con GlucoTrack, il primo glucometro misuratore di glicemia senza aghi

GlucoTrack è il primo glucometro misuratore di glicemia senza aghi che consente di misurarsi eliminando il dolore e il fastidio di numerose punture. Utilizzando una combinazione di tre sensori, elettromagnetico, ad ultrasuoni e termico, insieme con un esclusivo algoritmo, il dispositivo GlucoTrack DF-F permette alle persone con diabete di Tipo 2 e prediabete di misurare la glicemia senza punture e senza sangue. Basta applicare una comoda clip al lobo dell’orecchio, sedersi, rilassarsi e infine visualizzare semplicemente il risultato sullo schermo touch. Ciò permette di misurarsi più volte al giorno in maniera più agevole e di controllare costantemente i propri livelli di glucosio.

Misurare la glicemia senza punture e senza sangue aiuta ad osservare come piccoli cambiamenti nella dieta o nell’esercizio fisico possano migliorare i livelli di glucosio nel sangue. Capire meglio il proprio metabolismo degli zuccheri e quindi come la glicemia risponde ai diversi cibi, è il primo passo per prendere il controllo della malattia, adottare uno stile di vita corretto e salutare e ridurre il rischio di gravi complicanze (neuropatia, retinopatia e nefropatie).

Misurare la glicemia senza punture e senza sangue rende possibile un autocontrollo più frequente e regolare. Il dispositivo GlucoTrack DF-F permette di misurarsi più volte al giorno, ricostruendo quindi il proprio andamento glicemico a lungo termine, di calcolare l’emoglobina glicata (HbA1c) e di condividere tali dati con il proprio medico semplicemente scaricandoli sul proprio computer. Conoscere e comprendere l’andamento della glicemia è fondamentale e l’utilizzo di un glucometro misuratore di glicemia senza aghi può essere un valida alternativa al ricorso esclusivo alla puntura, facilitando la gestione dei livelli di glucosio.

Il regolare monitoraggio della glicemia è consigliato anche a chi comincia a riscontrare valori di glicemia superiori alla norma e sempre più frequenti. Il prediabete, molto spesso legato a fattori di sovrappeso ed obesità, è comune e può portare all’insorgenza del diabete se non gestito in modo corretto. L’uso di un glucometro misuratore di glicemia senza aghi di ultimissima tecnologia come GlucoTrack può quindi aiutare anche chi ha la necessità di regolare i propri livelli glicemici in base all’attività fisica svolta e all’indice glicemico del pasto consumato, al fine di migliorare la propria qualità e stile di vita. Misurare la glicemia senza punture e senza sangue da oggi è realtà.

Per ulteriori informazioni e per acquistare GlucoTrack, visita il sito www.newdiabetics.it oppure contatta il servizio clienti al numero 06 52201142 o tramite email all’indirizzo info@newdiabetics.it