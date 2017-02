Filippo Casolari entra in Cassa Lombarda come Vice Direttore Generale

Nell’ambito della propria strategia di crescita e sviluppo, Cassa Lombarda, banca privata indipendente focalizzata sul private banking e da quasi un secolo punto fermo per famiglie, imprenditori e professionisti, annuncia la nomina di Filippo Casolari a Vice Direttore Generale.

Casolari riporterà a Paolo Vistalli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Lombarda. L’ingresso di Casolari rappresenta la continuazione di un percorso di sviluppo intrapreso dalla banca, che ha visto negli ultimi mesi l’ingresso di otto nuovi Private Banker e l’apertura della nuova filiale di Como.

Filippo Casolari proviene da Euromobiliare SGR, società del Gruppo Credem, dove svolgeva il ruolo di Coordinatore Investimenti e Business con responsabilità sui servizi Portfolio Management, Business Development e Marketing Product Management. La solida esperienza con cui ha operato all’interno delle Società del Gruppo di provenienza, unita alla profonda conoscenza e comprensione del mercato di riferimento, sono i suoi principali punti di forza per supportare lo sviluppo delle attività di Cassa Lombarda. A Casolari faranno diretto riferimento le Direzioni Wealth Management, Crediti e Operativa, nonché la Funzione Marketing, Prodotti e Comunicazione della banca, allo scopo di aumentare ulteriormente l’efficacia del servizio offerto, la gamma prodotti, la coerenza del modello di business e lo sviluppo dei progetti presenti e futuri.

L’ingresso di Filippo Casolari rappresenta il perseguimento dell’obiettivo di rafforzamento del team di Alta Direzione e quello di sviluppo del modello di business di Cassa Lombarda, centrato sulle attività di Private Banking e Wealth Management e sostenuto anche dalla struttura di servizi corporate e bancari. In particolare, Casolari sarà chiamato a dare nuovo slancio qualitativo e quantitativo allo sviluppo di iniziative relative ai prodotti e ai servizi offerti, in grado di cogliere i diversi spunti offerti dai mercati e di rispondere al meglio alle esigenze di una clientela sempre più attenta al servizio di consulenza evoluta.

Filippo Casolari ha iniziato la sua carriera nel 1999 come Responsabile Analisi Processi Operativi presso Credem, divenendo poi nel 2002 Responsabile della Progettazione e Sviluppo Organizzativo, seguendo i progetti strategici del gruppo: modello di business retail, wealth management e gestioni patrimoniali. Nel 2005, a conclusione del progetto di rilancio strategico del Wealth Management di Gruppo, assume la responsabilità del neo costituito Investment Center di Gruppo, occupandosi di revisione delle linee prodotto di gestione del risparmio e creazione di servizi di consulenza in architettura aperta. Ruolo che lo ha portato a maturare un’ampia conoscenza dei mercati finanziari e dei canali distributivi. Nel 2007 entra in Euromobiliare SGR in qualità di Responsabile Multimanager (GPF e Fondi dei Fondi) con la responsabilità diretta di un team di gestori, del catalogo prodotti e servizi e del modello di sviluppo del business. Casolari ha 43 anni e una laurea in Economia politica con specializzazione in mercati finanziari conseguita presso l’Università degli Studi di Trento.