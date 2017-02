Ratatua: è online l’app per valutare la sostenibilità di spese e prestiti

Da oggi valutare la sostenibilità di una spesa, la richiesta di un prestito, e in generale la gestione del budget personale o familiare è più semplice. Nasce l’app Ratatua, un nuovo e utile strumento che permette di analizzare autonomamente se è possibile accollarsi nuove rate analizzando la propria condizione finanziaria presente e futura, in base alla situazione e alle caratteristiche personali della gestione economica familiare. L’iniziativa è promossa dal Movimento Difesa del Cittadino e dalla società per la prevenzione del rischio creditizio e delle frodi Experian.

A fronte delle numerose spese e degli imprevisti che ognuno deve sostenere periodicamente, Ratatua consente di conoscere il proprio profilo finanziario, di sapere se si possono prendere nuovi impegni di spesa in modo sostenibile, senza il rischio di cadere in trappola esaurendo il credito o ritrovandosi in una condizione di sovraindebitamento. Accedendo al servizio, si risponde a una serie di domande relative al reddito su base mensile, sulla possibilità di fare affidamento su altre entrate, sull’importo delle rate pagate per finanziamenti in essere e sulle caratteristiche dei prestiti che si vorrebbero richiedere (importo rata, durata, motivo). Tutti dati che restano privati e riservati, visibili esclusivamente nel proprio dispositivo.

"Abbiamo trovato in Experian una realtà aziendale di primaria importanza che ha risposto con grande interesse e responsabilità sociale alla nostra proposta di predisporre vari strumenti di informazione e di realizzare eventi di socializzazione dei contenuti, coinvolgendo soprattutto le categorie più interessate da questo disagio e i giovani che devono costruire il loro futuro" - commenta il presidente di Movimento Difesa del Cittadino Francesco Luongo. "Nel nostro Paese l'educazione finanziaria è molto bassa e tante situazioni di difficoltà sono dovute anche a una scarsa conoscenza delle nozioni fondamentali su banca, finanza, investimenti e risparmio, alla base di comportamenti sbagliati e scelte rischiose. Lo dimostra il 24% delle famiglie italiane che sono gravate da debiti a cui in molti casi non riescono a fare fronte”.

Laura Ippolito, responsabile comunicazione di Experian Italia Spa, aggiunge: “Siamo molto soddisfatti di avere realizzato questa iniziativa con una realtà autorevole come il Movimento Difesa del Cittadino, dando seguito a una delle nostre attività cui teniamo di più che è la tutela dei consumatori, in termini di rischio creditizio. Tra i nostri servizi, infatti, offriamo la possibilità di accedere al Sistema di informazioni creditizie che consente di ottenere in tempo reale la posizione creditizia di una persona che richieda o abbia richiesto un credito. Ratatua ha il vantaggio di essere un servizio intuitivo e pratico per aiutare i consumatori a prendere decisioni, con precauzioni semplici ma spesso sottovalutate”.