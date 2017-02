Presentata al SIGEP la Chocolate Academy Milano di Barry-Callebaut

Si è conclusa la 35° edizione del SIGEP di Rimini, la celebre fiera internazionale dedicata agli operatori professionali di tutto il mondo, nell’ambito della gelateria, della pasticceria artigianale e della panificazione abbinati al mondo del caffè. Anche per il 2017 la manifestazione si è confermata fra le più importanti e prestigiose del settore: edizione da record questa per il SIGEP, con 208.472 presenze di operatori (+ 3,5%) e un’importante crescita estera salita a 41.827 presenze (+ 29%) da 170 Paesi.

La manifestazione ha coinvolto 1250 le imprese su 118.000 metri quadri con un aumento di 5.000 metri quadri, primo step di un ampliamento del quartiere che porterà altri 11.000 metri quadri nell’edizione 2018 di SIGEP, dal 20 al 24 gennaio. Gli eventi promossi da Rimini Fiera e dalle aziende, accolti da un pubblico di operatori fortemente motivato a scoprire nuove tecniche e idee di prodotto, sono stati oltre 800 e 703 i giornalisti e i blogger italiani ed esteri accreditati, per uno sviluppo di oltre 170 milioni di contatti a oggi.

Ha riscosso grande successo di pubblico, sia dal vivo che online, la presentazione della Chocolate Academy Milano da parte di Barry-Callebaut, multinazionale leader del settore, presso il grande stand ad essa dedicato. La Chocolate Academy aprirà in primavera nella cornice esclusiva dei Navigli milanesi in via Morimondo 23 e sarà un centro di formazione di eccellenza con la mission di promuovere e sviluppare la cultura del cacao. La Chocolate Academy Milano darà il benvenuto ai professionisti provenienti da tutta Italia per formarli nell’arte della lavorazione del cioccolato. I corsi saranno rivolti a pasticceri, maestri cioccolatieri, chef di cucina con esperienza, ma anche a giovani artigiani e amatori, tutti uniti nella passione per il cioccolato. La scuola ospiterà il prestigioso ChocoGelatoLab: dalla grande esperienza di Callebaut nascerà infatti un centro internazionale dedicato esclusivamente al gelato artigianale al cioccolato.

Durante i cinque giorni del SIGEP, grandi pastry chef e maître chocolatier hanno intrattenuto il pubblico con dimostrazioni e seminari tenuti presso lo spazio della Chocolate Academy Milano e trasmessi in diretta Facebook. Ad accoglierli Davide Comaschi, unico italiano nella storia vincitore dei World Chocolate Masters, nel 2013, Maestro AMPI e direttore della Chocolate Academy Milano. Sul piano di lavoro della Chocolate Academy Milano si sono avvicendati Alfonso Pepe, ambassador Cacao Barry e Maestro Accademia Maestri Pasticceri Italiani, che nel 2016 ha vinto il riconoscimento per il miglior panettone d’Italia; Alexandre Bordeaux, direttore della Chocolate Academy belga di Wieze; Fabrizio Galla, vincitore del “Best Chocolate Cake in the World” a Lione nel 2007 con la celebre torta Jessica; Alberto Simionato, responsabile tecnico Cacao Barry; Yuri Cestari, modenese fra i più giovani e talentuosi professionisti del settore; Massimo Carnio, vincitore del Campionato italiano di cioccolateria 2015; Carmelo Sciampagna, maestro AMPI e vincitore assoluto nel 2009 del Gran Prix della Pasticceria Italiana a Bucarest, e Riccardo Patalani, Maestro AMPI che dalla sua formazione in Belle Arti ha derivato la passione per l’aspetto estetico delle sue creazioni. Sono intervenuti anche i Maestri Iginio Massari, Armando Lombardi, Gino Fabbri e Alessandro Borghese.

Gli interventi più apprezzati dal pubblico hanno riguardato le tecniche di temperaggio e di decorazione, la rivisitazione creativa di classici della pasticceria italiana e la realizzazione di infusioni di cioccolato al basilico, peperoncino, lime e pomodoro: solo un’anticipazione dei numerosi corsi che si potranno seguire a partire dall’autunno alla Chocolate Academy di Milano.

Alla manifestazione sono anche intervenuti i vertici aziendali di Cacao Barry e di Callebaut, e in particolare Maria José Cristofol, Sales Director Southern Europe, Massimo Garavaglia, President EMEA e Simone Annese, Sales Director Italia.

Il prossimo appuntamento con la Chocolate Academy Milano, con Cacao Barry e Callebaut sarà al Salon du chocolat di Milano, dal 9 al 12 febbraio 2017. L’edizione di quest’anno esplorerà la commistione fra cacao e design in tutte le sue forme, da quelle della moda a quelle degli oggetti del quotidiano.