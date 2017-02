FAST Group lancia il nuovo sito corporate

E’ on-line il nuovo sito web di FAST Group. Che celebra 20 anni di esperienza, oltre 400 clienti all’attivo, circa 8000 ore di supporto erogate nel 2016, 4 sedi in Italia. Il sito rappresenta, in primo luogo, un portale al servizio di Clienti e Partners, un punto di riferimento per aziende e “addetti ai lavori”.

Dal sito corporate (www.fast-group.it) è possibile accedere agli altri siti web dell’azienda: www.fastms.com – www.fastnetworks.it e www.safe-mail.it attraverso una long page che accorpa le diverse branch del gruppo FAST.

E’ on-line il nuovo sito web di FAST Group. Che celebra 20 anni di esperienza, oltre 400 clienti all’attivo, circa 8000 ore di supporto erogate nel 2016, 4 sedi in Italia. Il sito rappresenta, in primo luogo, un portale al servizio di Clienti e Partners, un punto di riferimento per aziende e “addetti ai lavori”. Dal sito corporate (www.fast-group.it) è possibile accedere agli altri siti web dell’azienda: www.fastms.com – www.fastnetworks.it e www.safe-mail.it attraverso una long page che accorpa le diverse branch del gruppo FAST.

In primo piano la pagina Contatti, attraverso la quale si invitato i visitatori a raggiungere in modo diretto lo Staff dell’azienda. “Abbiamo sempre fatto dell’aspetto tecnico/consulenziale il nostro punto di forza – sottolinea Elena Cafarelli, Account Manager FAST Group - richiedere il nostro supporto, anche solo per informazioni, è importantissimo e sollecitiamo sempre le aziende a farlo, per sentire “una voce” diversa, che non è quella dei soliti Big Brand, ma che porta con sé 20 anni di esperienza, molti progetti portati a termine, ma soprattutto moltissimo entusiasmo e ancora tanti obiettivi per il futuro”.

Ai partners è dedicata un’Area Riservata, dove sarà possibile trovare documenti tecnici e commerciali, costantemente aggiornati dal BackOffice. Infine un Calendario Eventi per rimanere sempre aggiornati che riporta tutte le date in cui verranno organizzati workshop, seminari di approfondimento o eventi ai quali parteciperà Fast Group.