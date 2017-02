Tactical History, viaggiare nella storia

Ha debuttato l'associazione culturale che propone tour, visite ed eventi a tema storico in Italia e in Europa, sugli itinerari dei conflitti e dei passaggi chiave della nostra storia. Una realtà innovativa sul mercato italiano per offrire un modo diverso di fare turismo.

Tre domande a Mauro Zetti, presidente dell'associazione:

COME E' NATA L'IDEA DI TACTICAL HISTORY? Tactical History è nata dalla mia esigenza quella di coniugare due mie passioni, l'interesse per la storia e la mia ultra decennale esperienza nel turismo, mettere a disposizione la mia professionalità al servizio della storia, in un mercato tutto da scoprire che va dalla preistoria alla Guerra Fredda

COS'E' E A CHI SI RIVOLGE TACTICAL HISTORY? Tactical History è una associazione culturale, si rivolge a tutti: dal semplice turista curioso per la classica gita fuori porta, allo storico in cerca di nuovi posti da conoscere o approfondire, proponendo oltre ai classici tour sui campi di battaglia, quei siti storici specialmente italiani poco conosciuti

PROSSIMI OBIETTIVI DI TACTICAL HISTORY? I prossimi obiettivi sono, oltre ad implementare quelli che sono i tour classici sui campi di battaglia, quello di proporre delle mete in Italia che hanno fatto la storia e anche quei siti storici poco conosciuti o semplicemente dimenticati; non ultimo diventare un referente nazionale per gli amanti della storia

Per qualsiasi informazione potete visitare il sito: http://www.tacticalhistory.it