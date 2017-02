Jobyourflife: la startup lancia il suo servizio anche in Spagna

La startup italiana Jobyourlife, dopo cinque anni di attività e di consolidamento in Italia, lancia il proprio servizio anche in Spagna. E lo fa grazie al gruppo Compar.

Gruppo Compar, infatti, prima compagnia mondiale per la produzione e commercializzazione di calzature con i marchi Bata e AW LAB, uno dei principali retailer in Italia dello sport-style, hanno scelto Jobyourlife, il più grande network professionale Made in Italy, per la gestione della migliaia di candidature che arrivano sui loro siti in Italia e in Spagna.

Jobyourlife conta 1 milione di utenti e centinaia di aziende che ogni giorno lo utilizzano per le loro ricerche. La startup, nata nel 2012, conta due uffici (a Milano e a Cagliari) e 25 dipendenti, con un team in costante crescita e un parco clienti che vede protagoniste grandi aziende. La startup ha ricevuto finanziamenti per un totale di 2 milioni di euro e nel 2016 è stata nominata tra le 14 startup più promettenti nel campo del recruiting, a livello europeo (selezionate da Mind the Bridge per Openjobmetis). Nel 2014 anche Forbes ha dedicato un articolo a questa impresa indicandola come una delle aziende che sta cambiando il mondo dell’online recruiting.

“Jobyourlife - continua De Spirt - ha sviluppato negli anni delle tecnologie avanzate volte a velocizzare e abbattere i costi di recruiting e selezione per le aziende e continuiamo a ricevere riscontri concreti che la direzione che abbiamo preso è quella giusta.

Il nostro plug-in per la gestione delle candidature spontanee sui siti aziendali rappresenta attualmente uno dei più evoluti sul mercato: riprende i concetti di ricerca semantica e geo-localizzazione dei cv che hanno fatto conoscere Jobyourlife, ripensandoli in un contesto organizzato per semplificare il lavoro all’HR nella ricerca dei candidati ideali”.