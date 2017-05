Digitalizzazione e innovazione, le parole chiavi SIAV per il 2017

SIAV, azienda di sviluppo software e di servizi informatici specializzata nella dematerializzazione, nella gestione documentale e nei processi digitali, ha annunciato i risultati finanziari relativi al 2016 che registrano una crescita del 4% rispetto l’anno precedente, superando così i 17 milioni di euro di fatturato.

Il dato positivo, anche in questo periodo di forte incertezza economica, dimostra come SIAV sia in grado di prevedere e soddisfare le richieste dei propri clienti e le esigenze del mercato, ma soprattutto è una conferma tangibile di quanto la digitalizzazione e dematerializzazione documentale stiano entrando sempre più nella quotidianità e saranno sicuramente un trend in crescita per tutto il 2017.

Con oltre 3.000 installazioni all’attivo e una quota di mercato che si aggira intorno al 20%, l’azienda padovana può ricoprire un ruolo rilevante e decisivo nel processo di digitalizzazione che le aziende italiane devono affrontare, se vogliono rimanere competitive sul mercato e rispettare le normative vigenti.

In particolare, SIAV rivela come i servizi con gli incrementi più significativi durante il 2016 siano stati i prodotti e i software erogati in modalità cloud (+29%) e i servizi di outsourcing per la conservazione digitale (+95% ) che hanno registrato un aumento significativo rispetto al 2015. Per le aziende risulta evidente che delegare la gestione documentale a specialisti esterni significa ottenere in breve tempo maggior controllo e crescente produttività dei propri processi documentali e uno snellimento delle procedure amministrative interne.

“La costante crescita di SIAV, anno dopo anno, dimostra l’impegno della nostra azienda a fornire le soluzioni migliori per il mercato, che rispondono ai bisogni reali dei clienti” dichiara Alfieri Voltan, Presidente di SIAV. “I nostri prodotti sono il risultato di attenti studi e ricerche e sono perfezionati grazie all’assistenza costante e alla stretta collaborazione che si instaura con i clienti.”

Forte di un reparto di ricerca e sviluppo che opera in collaborazione con importanti istituzioni accademiche internazionali e su progetti innovativi quali il Classificatore Automatico, il Process Mining e la Social Network Analysis, SIAV è, infatti, presente in tutti i mercati verticali, in particolare quello Manufacturing, Finance, GDO, Utilities e Sanità privata. Per il 2017, l’azienda punta a ricoprire un ruolo significativo anche nel mercato Fashion & Retail.

“Digitalizzare significa non trasformare i dati in digitale e trattarli nello stesso modo di prima ma significa trasformare la propria azienda, i processi, quello che si fa con i propri dati.” ha concluso Alfieri Voltan, Presidente di SIAV. “Grazie al nostro know-how, possiamo essere il partner ideale di tutte le aziende e le organizzazioni di ogni settore che vogliono essere innovative e digitalizzate”.