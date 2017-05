Sorgenia insieme a PAYBACK per assicurare vantaggi ancora maggiori ai propri clienti 

Sorgenia ha aderito al programma fedeltà multipartner PAYBACK, che ha superato gli 11 milioni di clienti e conta una rete di oltre 80 partner dalla GDO alla telefonia, dal banking allo shopping online, per arrivare a viaggi, cultura, tempo libero. L’obiettivo di Sorgenia è garantire ai propri clienti ancora più vantaggi, attraverso un sistema di punti che si trasformano in sconti immediati presso Carrefour, Mondadori ed Esso o in premi da scegliere su un catalogo dedicato che verrà rinnovato in occasione del lancio della seconda edizione del programma.

“L’accordo con PAYBACK è in linea con il rinnovato posizionamento di Sorgenia, proiettata verso la scelta di una customer experience che offra ai clienti opportunità di risparmio, ma anche di scelta e personalizzazione – afferma Simone Lo Nostro, Direttore Mercato & Ict di Sorgenia. I clienti ci mostrano che i programmi fedeltà ben strutturati riscuotono grande successo: i dati di una recente ricerca Nielsen* evidenziano che il 74% degli Italiani è iscritto a uno di essi e il 62% preferisce negozi che offrono i vantaggi di una raccolta punti. Siamo convinti che questa partnership, dunque, renderà ancora più interessante la nostra offerta che assicura risparmio in bolletta e adesso, con PAYBACK, anche vantaggi nella vita di tutti i giorni”.

“Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Sorgenia nella famiglia PAYBACK – dichiara Luca Leoni, Vice President e Managing Director di PAYBACK Italia – la nostra carta è già presente in una famiglia su tre e questa nuova partnership ci consente di completare la nostra offerta in un settore fondamentale come quello dell’energia.”

Chi sceglie l’energia di Sorgenia accumula punti PAYBACK e li trasforma in premi o sconti vantaggiosi: si ottengono fino a 1.380 punti all’attivazione di un contratto di fornitura luce o gas (con addebito automatico sul conto corrente bancario); fino a 2.380 per la scelta di un contratto sia luce, sia gas. Inoltre, ogni mese si accumulano 50 punti se i pagamenti sono regolari e 1.000 se si decide di cambiare metodo di pagamento, passando all’addebito automatico sul conto corrente bancario.