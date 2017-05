Al via “Economia Circolare”, il nuovo progetto per le imprese che vogliono pensare oggi un domani sostenibile

Il senso etico ambientale e industriale del prodotto e del riciclo sarà al centro di “Economia Circolare” ­il nuovo percorso, finanziato dalla Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo, finalizzato alla creazione della cultura e delle competenze di sostenibilità all’interno delle aziende.

Il progetto, che vede come capofila CUOA Business School, è rivolto a imprenditori, manager e collaboratori di aziende venete di qualsiasi settore e dimensione che vogliono puntare sulla sostenibilità come fattore di sviluppo in grado di garantire crescita e benessere condiviso.

Un percorso molto articolato che, su un arco temporale di due anni, offrirà workshop, momenti di formazione aziendale e interaziendale, attività di action research e visite di studio anche internazionali.

Sono, inoltre, finanziate tre borse di ricerca assegnate al Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali e al Centro Studi Levi Cases dell’Università di Padova per supportare progetti sui temi Energia e ambiente, Riciclo degli scarti del settore agroalimentare e Misurazione degli impatti della circular economy a livello territoriale.

Oltre al CUOA, il progetto può contare su un qualificato pool di partner operativi e di rete: Confindustria Veneto SIAV, Irecoop Veneto, Sintesi Comunicazione, ITS Meccatronico Veneto, ISS Ruzza, Mr Energy Systems, Cisl Veneto e Concooperative Veneto.

Il primo evento del progetto è in programma martedì 14 febbraio, alle ore 15, nella sede del CUOA, Villa Valmarana Morosini ad Altavilla Vicentina. L’evento, dal titolo “La circular economy sta decollando: sali a bordo? L’economia circolare: principi e pratiche”, racconterà l’importanza di ripensare i modelli di business da parte delle aziende che vogliono realmente implementare l’economia circolare, partendo dalla revisione delle strategie, dei processi e dei prodotti anche in un’ottica di filiera.

Ne parleranno Paolo Gubitta, referente scientifico del progetto per il CUOA e docente all’Università di Padova, Andrea Lion dell’Università di Padova e Gabriella Bettiol di Confindustria Veneto SIAV. Verrà data voce alle aziende “già a bordo” della Circular Economy raccontando il caso Perpetua di Alisea con Susanna Martucci, Amministratore Unico SU S.r.l., il caso Cielo e Terra con Giampietro Povolo, Finance & Operations Manager e il caso Berto Industria Tessile con Andrea Sartorato, Operations Manager.