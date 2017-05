Vedogreen: Clhub entra nel network per la finanza e le aziende green

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, entra nel network VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, specializzata nella finanza per le aziende green.

Anna Lambiase, Fondatore e Amministratore Delegato di VedoGreen: “Con Clhub il nostro network si arricchisce di una realtà che si distingue in Italia nel sostenere l’innovazione con investimenti seed anche nel settore green, dove la tecnologia italiana è all’avanguardia e fortemente richiesta a livello internazionale. Con VedoGreen la Società potrà accrescere la propria visibilità presso gli investitori istituzionali nazionali ed esteri ed entrare in contatto con altre realtà imprenditoriali italiane di eccellenza.”

Giovanni Sanna, Presidente e Riccardo Sanna, Amministratore Delegato di Clhub: “Vediamo come un grande privilegio l'ingresso di Clhub nel network VedoGreen, che aumenta le nostre intenzioni di posizionamento strategico nel settore green da parte della società. Riteniamo fondamentale agire secondo i principi della sostenibilità e supportare l'innovazione green italiana, come abbiamo già peraltro iniziato a fare, e il nostro portafoglio ne è in questo senso una chiara rappresentazione. Vorremmo infatti continuare l'azione verso il green e le startup che abbiano come mission i valori della salvaguardia e tutela dell'ambiente.”

Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, Clhub ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione.

Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Wesport Construction Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli.

Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest.

Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation.

È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.