FST Fabbrica Sughi Toscana Srl, sughi e ragù buoni come fatti in casa. Sughi pronti vegani e biologici senza conservanti

FST Fabbrica Sughi Toscana è un’azienda specializzata nella produzione (nel proprio stabilimento a BOLLO CE ) di sughi, ragù, di paté, spezzatini, condimenti a base di carne, selvaggina, pesce e verdure di ottima qualità. La produzione di sughi e ragù buoni come fatti in casa è improntata sull’utilizzo di materie prime selezionate di provenienza Nazionale, al fine di garantire ai propri clienti un prodotto 100% Made in Italy sia negli ingredienti sia nelle ricette. Nel nuovo stabilimento, sono stati progettati e ottimizzati gli spazi di produzione al fine di ottenere un elevato standard qualitativo che li consenta di affrontare il mercato Italiano e Estero, in modo più strategico. Tutto ciò le permette di offrire ai propri clienti, un elevato rapporto qualità prezzo e una più ampia offerta di nuovi prodotti come i sughi pronti vegani e biologici senza conservanti, ideali per i punti vendita più specializzati. FST è presente anche in GDO e nel canale RETAIL con marchi di linea e con ricette diversificate. Le linee principali “Cucina Toscana” e “La Dispensa Toscana” sono il Top di gamma della produzione e sono suddivise in Sughi, Paté, Specialità Toscane e Condimenti. Producono sia alimenti sia con ricette tradizionali di Carne e Selvaggina, sia linee Vegan Ok e Biologiche. Ampia anche l’offerta e la collaborazione che offrono ai propri clienti, nella realizzazione di prodotti Private Label, personalizzando su richiesta ricette e packaging.

Sono tre le Linee di preparazione e di cottura destinate alla produzione di Sughi, Paté, Spezzatini, Gelatine e Confetture che supportate da un sistema di etichettatura automatica, consentono di coprire ogni esigenza legata alla fornitura di prodotti già cucinati e pronti all’uso. Un segmento, quello dei Sughi, Crostini e Condimenti pronti, la cui domanda di specialità Regionali di qualità è in forte aumento, soprattutto per chi come FST, fabbrica di sughi pronti vegani e biologici senza conservanti, si distingue per il gusto e la bontà dei condimenti. Molto apprezzate dai consumatori le linee a marchio "Cucina Toscana" e "Salumeria Toscana" che sono ottenute con particolari sistemi di cottura e ricette tipiche del territorio. La Toscana è una terra molto generosa e i prodotti FST sono molto legati alle tradizioni gastronomiche del territorio. Sughi e ragù buoni come fatti in casa sono prodotti che hanno una storia e che spesso provengono da ricette contadine, semplici e genuine. I condimenti sono realizzati con procedimenti Artigianali e con ricette ben bilanciate sia nella sapidità sia nella speziatura, per essere alimenti che tutti possono consumare. FST utilizza solo materie prime di qualità provenienti da coltivazioni Italiane, come il pomodoro sia in frutto che in polpa, fornito da Aziende Agricole biologiche o comunque da produttori selezionati in base alla qualità e non al prezzo. Stesso discorso per la carne e il pesce, provenienti da fornitori certificati che fanno della qualità la loro mission aziendale. Anche per questo le Salse e i Patè sono così buoni e gustosi.

Fare un buon Ragù può sembrare semplice ma non lo è affatto. Perché preparare un buon condimento come un Ragù di carne o selvaggina, richiede molte attenzioni e molto tempo. I ragù di FST, azienda di sughi pronti vegani e biologici senza conservanti, sono prodotti solo con verdure fresche, materie prime di grande qualità, tempi di preparazione e di cottura particolari e un modo di cucinare molto salutistico. Il risultato lo potrete apprezzare assaggiando i prodotti, che uniscono il gusto e la genuinità dei sughi e ragù buoni come fatti in casa ai condimenti da utilizzare tutti i giorni nella vostra attività commerciale. Ideali per gli Ingrossi di prodotti alimentari che hanno già una spiccata attività di vendita nel settore delle attività ricreative o in quelle della piccola o media ristorazione.

FST, fabbrica di sughi e ragù buoni come fatti in casa, è sempre attenta alle esigenze dei consumatori, mettendo al primo posto la qualità, il gusto e l’aspetto salubre di tutta la propria produzione. Per questo motivo anche i sughi pronti vegani e biologici senza conservanti sono così buoni, gradevoli e gustosi, come fatti in casa. Per prepararli, i cuochi, utilizzano solo materie prime scelte e selezionate, verdure freschissime, cotture lente e a bassa temperatura, un po’ d'amore per la buona cucina e la buona tavola, ingredienti quest’ultimi che non si vedono, ma che fanno la differenza. Una filiera controllata e completamente tracciata assicura ai consumatori che i prodotti della linea Vegana e Bio a marchio "Cucina Toscana", sono controllati e garantiti dai rispettivi Enti certificanti.