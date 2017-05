Il made in Italy di SIPO dal campo alle tavole dei consumatori della Romania e dei Paesi dell’Est Europeo

Valorizzare le verdure italiane nei Paesi dell’Est Europa

Due aziende leader del settore ortofrutticolo fanno sinergia per valorizzare le verdure italiane nei Paesi dell’Est Europa: è l’obiettivo della partnership raggiunta tra la società italiana SIPO e AGRIRO Fresh, società leader nel mercato rumeno dei prodotti ortofrutticoli.

In questo accordo di carattere internazionale, ciascuna delle due aziende metterà in campo il proprio know-how produttivo e tecnico-commerciale. SIPO la coltivazione dei migliori ortaggi nelle zone più vocate del territorio italiano e in particolare della Romagna e la loro successiva preparazione e confezionamento presso il proprio stabilimento di Bellaria Igea Marina, mentre AGRIRO Fresh metterà in campo la propria forza commerciale e l’appeal del suo brand conosciuto e apprezzato dai principali players della distribuzione moderna per la commercializzazione dei prodotti sia in Romania che in altri Paesi limitrofi dell’Est Europa. Sul packaging dei prodotti saranno evidenziati i due brand di SIPO e AGRIRO Fresh.

L’unione tra le due aziende è un esempio di come cooperare insieme accorciando la filiera e rendendo un prodotto competitivo per il mercato non solo a livello qualitativo ma anche nel prezzo. Questo modello di collaborazione porterà inoltre le due aziende a valutare la possibilità di presentarsi insieme ad eventi e manifestazioni internazionali del settore. La partnership inizialmente partirà con alcune specialità di casa SIPO tra cui i funghi freschi pronti all’uso e ricettati, fagioli taccole fagiolini, carote viola, finocchi, cuore di carciofo, ravanelli e altri prodotti della linea verdure fresche confezionate.

“Finalmente possiamo ufficializzare la prima partnership tra due aziende dello stesso settore che si alleano per portare dal campo alla tavola le specialità delle verdure italiane - afferma Cosmina Mahara, CEO di AGRIRO Fresh. Abbiamo intravisto delle aree di contatto per realizzare delle economie di scala e specializzarci nei nostri rispettivi punti di forza. L’unione fa la forza - aggiunge - e questa alleanza può essere remunerativa per tutti, compreso il consumatore”.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione con AGRIRO Fresh che rappresenta un importante tassello del percorso di internazionalizzazione avviato dalla nostra azienda - sottolinea Massimiliano Ceccarini, Managing Director di SIPO. Tale partnership porterà nel tempo ad un ulteriore ampliamento della gamma dei prodotti commercializzati e la presenza delle due aziende in attività di marketing e comunicazione congiunte in Romania e in altri Paesi dell'Europa dell'Est".