Da Mapp Digital 4 semplici step per creare unâ€™esperienza digitale di rilievo per il retailer

Mapp Digital, una delle più grandi aziende internazionali indipendenti per il digital marketing, presenta i 4 step da cui non possono prescindere i retailer che vogliono garantire ai propri utenti un’esperienza digitale di rilievo.

Per poter aggiungere valore in ogni interazione col cliente, le aziende non possono limitarsi a creare engagement one-to-one con il consumatore e conquistarne la fedeltà. Devono operare in modo più efficiente, guadagnare quote di mercato e promuovere una crescita profittevole e il brand engagement.

Di seguito 4 semplici step che il marketing può intraprendere per essere certi di offrire ai clienti un’esperienza di rilievo:

1. Definire gli obiettivi: il punto di partenza consiste nel definire gli obiettivi generali. Il vecchio modello basato su dipartimenti isolati non è più efficace, il digital sta contaminando ogni area delle strutture delle aziende ed è richiesto un alto livello di collaborazione e condivisione degli obiettivi che convergono per la soddisfazione del cliente finale.

2. Dare priorità agli obiettivi più semplici e rapidi da realizzare: successivamente diventa fondamentale definire le priorità e determinare le soluzioni imprescindibili grazie alle quali si desiderano raggiungere gli obiettivi prefissati.

3. Analizzare l’ecosistema di marketing digitale e scegliere: non si può prescindere dall’affidarsi all’ecosistema attuale di agenzie e fornitori di tecnologia per ottenere l’aiuto necessario. Basta analizzare attentamente cosa ciascuno di loro ha nel proprio toolkit e identificare tutte le possibili carenze nella loro offerta che potrebbero impedire di creare una migliore esperienza. Una volta smarcato questo arduo compito è possibile realizzare una mappatura del proprio ecosistema per ottimizzare gli sforzi.

4. Investire nel customer engagement, non in tecnologia: le nuove piattaforme di marketing digitale mettono a disposizione dei marketer gli strumenti per analizzare e archiviare automaticamente i dati in ingresso, permettendo di ridefinire velocemente messaggi, canali e risposte.

Un’eccezionale esperienza digitale migliora il tradizionale percorso d’acquisto aggiungendo valore in ogni tappa del customer journey attraverso interazioni personalizzate, rilevanti, ricche di contenuti e orchestrate nel momento e nel luogo giusti.