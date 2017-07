L'IT Governance di Npo Sistemi

Npo Sistemi amplia ulteriormente la propria “value proposition” e introduce, nell'ambito delle attività di IT Service management, una nuova Business Unit dedicata ai temi dell'IT Governance. In linea con le esigenze in continua trasformazione del Mercato, questa Business Unit fornisce molteplici servizi. Si parte dall'identificazione di una corretta direzione strategica, si passa a garantire il raggiungimento degli obiettivi preposti, per arrivare ad accertarsi che i rischi vengano gestiti in modo appropriato. Inoltre, si verifica che le risorse aziendali vengano utilizzate in maniera ottimizzata in relazione alle esigenze del business.

"L'approccio di Npo Sistemi - ha illustrato Federico Pedullà, Direttore divisioni IT Services & Software Solutions- punta su due obiettivi fondamentali che sono il miglioramento dei processi IT e l'incremento della soddisfazione del nostro Cliente. Il primo punto lo raggiungiamo intervenendo sulla riduzione dei costi e sull'ottimizzazione della produttività in azienda, mentre il secondo è la risultanza di una funzione IT ben allineata con le esigenze del Business".

L’IT Governance rientra nelle responsabilità del Board e del management esecutivo. E’ parte integrante della Corporate Governance dell’impresa e si compone di aspetti di leadership, strutture organizzative, processi che assicurano che l’organizzazione IT sia di sostegno e sia uno strumento della strategia e degli obiettivi dell’azienda. Scegliere il giusto partner per affrontare questo percorso diventa quindi sempre più fondamentale.

Nell'ambito della Business Unit IT Governance di Npo Sistemi sono stati individuati sei servizi distinti. Il primo di questi riguarda l'IT SERVICE MANAGEMENT, ovvero la gestione efficiente ed efficace dei Servizi IT secondo le migliori best practice e standard di mercato quali ITIL®, COBIT® e ISO/IEC 20000. "Abbiamo identificato un metodo unificato - ha spiegato Pedullà - per la gestione di Servizi e Processi IT, con un bilanciamento ottimale per il quale si è in grado di ottenere la massima qualità possibile dei servizi IT al minor costo possibile attraverso una solida relazione fra IT e Business. Il nostro sistema per la gestione IT si basa su cruscotti KPI, strumenti di analisi e consistenza nel modo di misurare, sviluppare e governare l'organizzazione verso il successo. Inoltre puntiamo alla leadership e all'empowerment delle persone per guidare il successo dell’organizzazione IT attraverso una gestione strutturata del cambiamento".

La seconda area della nuova Business Unit è dedicata alla DIGITAL TRANSFORMATION. "In questo caso - ha sottolineato Pedullà - ci occupiamo di ridisegnare l’offerta del business del nostro Cliente per renderla più competitiva grazie alle tecnologie digitali. Puntiamo a re-inventare la Customer Experience, i processi operativi e i modelli di business, creando nuove connessioni tra persone, luoghi e cose".

Sono poi presenti due aree dedicate al PROJECT MAMAGEMENT, una di tipo "classico" (Prince2®, PMBOK®), l'altra basata su Agile (Lean IT®, Agile, DevOps). In entrambe i casi progettiamo in modo da rispettare le esigenze del cliente e i parametri preposti da questi due approcci progettuali.

Altra area della nuova Business Unit IT Governance è quella dedicata all'IT SOURCING. "Qui - ha illustrato Pedullà - mettiamo a disposizione metodologie e tecniche per la gestione efficace del supply management e dei relativi acquisti. In questo senso possiamo occuparci di struttura, creazione e gestione del contratto, così come di coordinamento dei fornitori, o di definizione della gestione delle Policy su questi ultimi. Supportiamo poi i Cliente anche nella gestione dell’efficacia dei contratti esistenti".

Infine è presente il servizio di Academy, atto a formare e supportare professionisti e team mediante specifici corsi. Si tratta di offrire un percorso di miglioramento continuo, integrando il cambiamento nell’organizzazione. "Grazie ai corsi a calendario e personalizzati - ha concluso Pedullà - trasferiamo conoscenze e competenze che possano rappresentare il volano del cambiamento. Tra i più recenti temi trattati GDPR, Sicurezza Informatica, Sviluppo APP, MOC Microsoft, Vmware, Cisco".