AutoSoccorso Romano, autosoccorso H24. Soccorso autostrade

Situata nelle vicinanze dell’uscita della A/16 Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, AutoSoccorso Romano è una ditta al servizio dei propri clienti. L’azienda opera nel campo del soccorso autostrade di mezzi leggeri e pesanti incidentati o in avaria, fornendo pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. AutoSoccorso Romano, autosoccorso H24, è in grado di intervenire in qualsiasi circostanza prestando soccorso a mezzi di qualsiasi genere: veicoli in panne, auto e motocicli incidentati, furgoni, camion e autoarticolati in avaria. La ditta si avvale di un parco mezzi estremamente assortito grazie al quale lo staff riesce a fornire un servizio eccellente e tempestivo di carro attrezzi.

La squadra di soccorso autostrade, composta da numerosi ed efficienti mezzi, consente di intervenire in rapidità anche su più luoghi contemporaneamente e garantisce il servizio anche nel caso in cui ci siano più veicoli coinvolti nel sinistro stradale. A seconda dei casi e della gravità dei danni riscontrati, lo staff di AutoSoccorso Romano, può operare direttamente sul luogo dell’incidente effettuando riparazioni rapide oppure provvedere al trasporto del mezzo in questione presso la propria sede. L’azienda di autosoccorso H24 opera, con interventi specifici, su tutta la parte meccanica dei mezzi da lavoro ed effettua anche controlli di revisione che andrebbero effettuati periodicamente per verificare l’affidabilità dei controlli e dei sistemi di sicurezza degli automezzi.

La serietà e la professionalità raggiunta in questi anni hanno permesso alla ditta di autosoccorso H24 di garantire le riparazioni effettuate con un attestato di garanzia. Dispone di attrezzature di nuova generazione per eseguire ogni tipo di intervento su ogni autovettura, fuoristrada o veicolo commerciale; collabora con alcune delle più note flotte di noleggio aziendale (ARVAL, RENT etc). La garanzia di ogni lavoro è dovuta all'organizzazione, alle attrezzature e ad un ambiente confortevole, dotato di tutte le più moderne norme di sicurezza ambientali e professionali richieste dal settore. AutoSoccorso Romano, soccorso autostrade, mette a disposizione della propria clientela personale in grado di fornire tutti i servizi necessari per chi ha subito un sinistro, con serietà e trasparenza.

Per info: 3925342114 - 3358447318 - 330569397.